Ungheria: oggi a Budapest Orban riceve Salvini e il premier polacco Morawiecki

- Il premier ungherese Viktor Orban, il polacco Mateusz Morawiecki e il leadere della Lega, Matteo Salvini, si riuniscono oggi a Budapest. Orban riceverà Morawiecki e Salvini per un incontro trilaterale nel quale discutere di "cooperazione politica europea tra Fidesz, la Lega e Diritto e giustizia (PiS)", ha affermato Kovacs. L'incontro avviene dopo l'addio ufficializzato di Fidesz al Partito popolare europeo (Ppe). Assieme al premier ungherese e a quello polacco, il leader della Lega vuole porre le basi per "l'Europa del futuro", come dichiarato in un'intervista a fine marzo al quotidiano ungherese "Magyar Nemzet" in cui annunciava l'incontro di persona con Orban e Morawiecki. "Potremo discutere più a fondo le questioni importanti per il futuro del continente. In particolare soluzioni comuni alla questione cruciale dell'emergenza sanitaria", ha detto il leader della Lega. Serve "una risposta concreta e immediata su sicurezza sanitaria, vaccinazioni, creazione e protezione dei posti di lavoro". Dopo il coronavirus "nulla sarà più come prima" e gli errori commessi dalle istituzioni europee durante l'emergenza "stanno diventando sempre più chiari e richiedono cambiamenti". Interrogato su quali siano i valori di questa Europa del futuro che immagina assieme a polacchi e ungherese, Salvini ritiene che al cuore della nuova Europa debbano stare i suoi cittadini e non "interessi economici e finanziari". (segue) (Vap)