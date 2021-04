Ungheria: oggi a Budapest Orban riceve Salvini e il premier polacco Morawiecki (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tutela della salute e dei posti di lavoro, il sostegno alla famiglia, la sicurezza interna dei Paesi europei e dei confini, l'identità nazionale", elenca il leader della Lega indicando le priorità e aggiungendo che non si può più "permettere un'immigrazione incontrollata e decisioni politiche ed economiche imposte ai Paesi membri dall'esterno". La cooperazione che immagina Salvini è "aperta a tutti". "Speriamo di convincere anche gli indecisi. Penso che dobbiamo coinvolgere quante più forze di destra possibili. Ci sono stati piani per una cooperazione tra Lega e Fidesz in passato ma dopo il Covid-19 dobbiamo agire in modo accelerato. Spero di poter avere novità concrete al più presto", ha detto. D'altronde, lo stesso Orban in una recente intervista all'emittente "Radio Kossuth", ha dichiarato che il partito ungherese Fidesz potrebbe allearsi in Europa con la Lega e con il PiS polacco. Il capo del governo magiaro ha parlato della situazione creatasi in Unione europea dopo la fuoriuscita di Fidesz dal Ppe. Orban ha affermato che i nazionalisti ungheresi uniranno le proprie forze con quelle di analoghi partiti "in Italia e in Polonia, per riorganizzare la destra europea". Orban ha nuovamente accusato il Ppe di aver voltato le spalle a Budapest in diverse occasioni, specialmente sul tema dell'immigrazione, ma anche all'epoca della crisi economica del 2008-2009, quando "gli ungheresi sono stati aiutati poco convintamente". (Vap)