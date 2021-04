Francia: premier Castex, vietato consumare alcol in strada per evitare assembramenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime settimane in Francia sarà vietato consumare alcol in strada per evitare assembramenti vietati nell'ambito della crisi del coronavirus. Lo ha detto il primo ministro, Jean Castex, intervenendo all'Assemblea nazionale, all'indomani degli annunci fatti dal presidente Emmanuel Macron. I concorsi previsti nell'ambito dell'insegnamento superiore saranno "mantenuti", ha spiegato il premier, aggiungendo che gli esami da fare obbligatoriamente in presenza saranno rinviati a maggio. Castex ha poi condannato "senza riserve" l'atteggiamento di coloro che non rispettano le restrizioni. "Sarà chiesto alle procure di perseguire sistematicamente i recidivi", ha spiegato il primo ministro.(Frp)