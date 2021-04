India: coronavirus, 72.330 nuovi casi, l’incremento giornaliero maggiore da ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha registrato 72.330 nuovi casi di coronavirus, il numero più alto dall’11 ottobre, e 459 decessi, il più alto dall’inizio dell’anno. Il totale dei contagi è salito a 12.221.665 e quello delle vittime a 162.927. Lo riferisce il bollettino odierno del ministero della Sanità. Ieri sono stati effettuati 1.125.681 test (244.798.621 da quando la pandemia è emersa nel Paese). I casi attivi sono 584.055, 31.489 più di ieri. Sono presenti anche le varianti inglese, sudafricana e brasiliana. I casi risolti sono 11.474.683, 40.382 più di ieri, con un tasso di recupero del 93,89 per cento, mentre quello di letalità è dell’1,33 per cento. La maggior parte delle nuove infezioni si concentra nel Maharashtra: 39.544. Seguono, con numeri compresi tra 4.563 e 2.332, il Chhattisgarh, il Karnataka, il Punjab, il Kerala, il Tamil Nadu, il Gujarat e il Madhya Pradesh. Insieme gli otto Stati totalizzano l’85 per cento dei nuovi casi. L’India è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al quarto per decessi, dopo Usa, Brasile e Messico. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e finora sono state effettuate oltre 65 milioni di somministrazioni. (segue) (Inn)