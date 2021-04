India: coronavirus, 72.330 nuovi casi, l’incremento giornaliero maggiore da ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ultime linee guida del ministro dell’Interno, in vigore dal primo al 30 aprile, prorogano le precedenti misure di controllo dell’epidemia, confermando la possibilità di istituire zone “rosse” solo a livello locale, ovvero distrettuale o inferiore, ma non intrastatale o interstatale. Inoltre, si chiede agli Stati di rafforzare il protocollo “test-tracciamento-trattamento”, aumentando fino al 70 per cento la percentuale dei test molecolari, e di velocizzare le vaccinazioni. Al di là delle aree di contenimento sono permesse tutte le attività – di trasporto, istruzione, turismo, commercio, intrattenimento, sport, cultura, culto – secondo gli standard operativi previsti. Anche la sospensione dei voli internazionali è stata prorogata fino al 30 aprile, ma sono consentiti i voli sulle rotte selezionate dalle autorità competenti. I voli interni, invece, sono ripresi il 25 maggio. (segue) (Inn)