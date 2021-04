Covid: Zingaretti, nel Lazio dal 20 aprile vaccino J&J in farmacia, si inizia con 55-60enni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio dal 20 aprile iniziano le vaccinazioni nelle farmacie con Johnson&Johnson. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ospite a Start su SkyTg24. Si comincia con la fascia d'età 60-55 anni, con 50 mila fiale J&J. Zingaretti ha ricordato che questo vaccino essendo monodose "faciliterà anche la campagna vaccinale". "La regione Lazio sta procedendo spedita nella campagna vaccinale, ma il tema sono le dosi di vaccino - ha ribadito il governatore -. Siamo pronti per triplicare le somministrazioni, ma il problema è il richiamo. Bisogna stare attenti per la seconda dose. È vero che bisogna correre ma solo se ci sono i vaccini, perché salire sopra il 90 per cento comporta il grande rischio di rimanere con i magazzini scoperti. Se non arrivano i vaccini, il rischio è che le dosi basteranno per pochi giorni", ha concluso Zingaretti. (Rer)