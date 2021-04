Imprese: Borgosesia, nel primo trimestre 2021 vendite unità immobiliari a 5,7 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borgosesia, società quotata sul mercato Mta di Borsa Italiana e attiva nel campo della rigenerazione di valore nell’ambito di operazioni distressed di natura prevalentemente immobiliare, ha perfezionato nel primo trimestre dell’anno vendite e contratti preliminari di unità, soprattutto a destinazione residenziale, per complessivi 5,7 milioni di euro. Stando al relativo comunicato stampa, a fronte di tale importo – che si confronta con gli 1,6 milioni dell’anno scorso – il Gruppo ha registrato incassi per 4,1 milioni. (Com)