Usa: New York, responsabile aggressione a donna asiatica aveva ucciso la madre

- L'autore della violenta aggressione ai donni di una donna asiatica a New York, all'inizio di questa settimana, era stato scarcerato e godeva della libertà vigilata, nonostante nel 2002 avesse accoltellato a morte la propria madre. Lo rivela il quotidiano "New York Post", che ha ottenuto il profilo dell'aggressore: si tratta di un afroamericano 38enne, Brandon Elliot, che prima dell'aggressione viveva in un albergo di Midtown, a New York, che serve da rifugio per i senzatetto nell'ambito di una politica varata dall'amministrazione del sindaco Bill De Blasio. L'uomo era stato condannato per omicidio e arrestato nell'aprile 2002 per aver accoltellato a morte la madre servendosi di un coltello da cucina. Condannato a 15 anni di reclusione, l'uomo aveva chiesto la libertà sulla parola nel 2017 e nel 2018, e l'aveva ottenuta l'anno successivo, tramite le politiche tese a ridurre la popolazione carceraria varate a New York. La violentissima aggressione perpetrata da Elliot ai danni di una donna asiatica di 65 anni, all'inizio di questa settimana, è stata ripresa da una videocamera di sorveglianza e ha fatto il giro del mondo. Le rivelazioni del "New York Post" riaccendono le polemiche in merito alle politiche di rilascio di carcerati, inclusi responsabili di crimini violenti, adottate dall'amministrazione del sindaco di New York Bill De Blasio e da altre amministrazioni di orientamento democratico negli Stati Uniti. (Nys)