Giappone: il Paese ultimo tra i membri del G-7 per diseguaglianze di genere

- Il Giappone si è posizionato 120mo su 156 Paesi nell'ultima edizione annuale della classifica sulle diseguaglianze di genere pubblicata dal think tank svizzero World Economic Forum (Wef, noto anche come Forum di Davos). Il Paese ha guadagnato una posizione rispetto al 2019, ma resta lontano dall'Italia, penultimo tra i Paesi del G-7 inclusi nella classifica, che occupa la 63ma posizione. Il Wef contesta al Giappone una partecipazione troppo bassa delle donne giapponesi alla politica e all'economia. Negli ultimi mesi il tema delle diseguaglianze di genere in Giappone si è reimposto sull'arena del dibattito pubblico dopo le dichiarazioni sessiste costate le dimissioni all'ex presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, l'ex primo ministro Yoshiro Mori. (Git)