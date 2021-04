Usa: sparatoria in California, almeno quattro le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contea di Orange County, ad est di Los Angeles, in California, è stata teatro ieri di una sparatoria culminata in un numero ancora imprecisato di vittime e feriti. Secondo le prime indiscrezioni di stampa, la sparatoria è avvenuta nella prima serata di ieri presso un complesso di uffici, circa 50 chilometri a sud-est di Los Angeles, ed è risultata nella morte di almeno quattro persone, incluso un bambino e l'aggressore. Quella di ieri è l'ultima di una serie di sparatorie avvenute negli Stati Uniti nelle ultime settimane, che hanno spinto l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a rilanciare la campagna dei Democratici per una ulteriore limitazione del diritto alla detenzione di armi da fuoco sancito dal Secondo emendamento della Costituzione Usa. (Nys)