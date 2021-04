Usa: anche il New Mexico legalizza l'uso ricreativo della marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea legislativa dello Stato Usa del New Mexico ha approvato ieri, 31 marzo, un disegno di legge per consentire l'uso ricreativo della marijuana agli adulti di età superiore a 21 anni. Il provvedimento include anche una amnistia per alcune tipologie di condanna legate alla detenzione e all'utilizzo di cannabis, e un riesame delle sentenze a carico di un centinaio di detenuti dello Stato. La governatrice del New Mexico, Michelle Lujan Grisham - esponente del Partito democratico - ha attivamente promosso la legalizzazione della marijuana, come mezzo per generare nuova occupazione e rimpolpare le entrate fiscali dello Stato. L'approvazione del disegno di legge giunge all'indomani della firma di un provvedimento simile da parte del governatore di New York, Bill De Blasio: dopo New York, il New Mexico diventa così il 16mo Stato Usa a legalizzare l'utilizzo ricreativo della marijuana. (Nys)