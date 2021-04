Recovery: Meloni (FdI), rilanciare il Centro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilancio del Centro Italia come traino per la rinascita nazionale. Partendo da Roma, dal Lazio e dalle altre regioni di questo che è il cuore delle Penisola. Giorgia Meloni condivide questa impostazione e l'urgenza di metterla in pratica. "Occorre - così spiega il presidente di Fratelli d'Italia a "Il Messaggero" - ricostruire in fretta i territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016 non è solo un dovere ma può diventare un volano importante per la nostra economia. Perché significa ricreare le comunità, impedire lo spopolamento, investire in infrastrutture e salvare quello straordinario tessuto produttivo, economico e culturale che contraddistingue un pezzo importante dell'Italia. E' una sfida enorme e c'è tantissimo lavoro da fare". Il Recovery Plan deve servire anche a questo: "Fdl si è battuta affinché questa priorità fosse inserita nel Recovery e continuerà a vigilare, insieme ai nostri governatori Marsilio e Acquaroli e ai nostri sindaci, affinché il governo mantenga questo impegno. Cruciale per il Centro Italia, ma non solo, anche la partita delle infrastrutture, a partire dai corridoi di mobilità lungo la dorsale Adriatica e l'asse trasversale Tirreno-Adriatico. Bisogna lavorare per colmare il gap tra Nord e Sud ma anche per unire l'Ovest all'Est, la costa tirrenica alla costa adriatica". (segue) (Res)