Recovery: Meloni (FdI), rilanciare il Centro Italia (2)

- Intanto FdI ha chiesto 1 miliardo all'anno a Roma per 6 anni. "Sì, Roma è l'unica Capitale europea alla quale non vengono riconosciuti lo status e le risorse adeguate al suo ruolo. Siamo stati gli unici a porre questo tema e ci siamo battuti in Parlamento affinché questa priorità venisse inserita nelle linee guida per la redazione del Pnrr. Nella proposta di Recovery all'esame delle Camera ogni riferimento alla Città Eterna è sparito, nonostante i proclami del M5S e del Pd, che sono insieme a Palazzo Chigi e governano rispettivamente il Campidoglio e la Regione Lazio". "Roma - conclude la Meloni - ha bisogno di risorse subito e non si può pensare che la Capitale d'Italia non abbia dignità nel Recovery che la nostra Nazione presenterà in Europa". (Res)