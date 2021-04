Corea del Sud: Covid, governo lavora a passaporto vaccinale basato sulla blockchain (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha deciso di prorogare per altre due settimane le misure di distanziamento sociale attualmente in vigore in quel Paese. Lo ha annunciato il 12 marzo scorso il primo ministro di quel Paese, Chung Sye/kyun, citando i focolai di coronavirus che continuano ad emergere sul territorio nazionale, mantenendo il bilancio giornaliero dei contagi stabile a circa 400. Nella grande area metropolitana di Seul, dove vive circa la metà della popolazione nazionale di 52 milioni di abitanti, verrà mantenuto il Livello 2 della scala di distanziamento adottata dal governo, mentre il resto del paese rimarrà al livello 1,5. Rimarranno in vigore il divieto di assembramento di più di cinque persone, e le restrizioni ad attività come bar e ristoranti. (segue) (Git)