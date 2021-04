Corea del Sud: Covid, governo lavora a passaporto vaccinale basato sulla blockchain (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha dato il via libera alla somministrazione del vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca per le persone di età superiore a 65 anni. Lo ha annunciato l'11 marzo il primo ministro di quel Paese, Chung Sye-kyun. La Corea del Sud ha intrapreso la campagna nazionale di immunizzazione contro il coronavirus lo scorso 26 febbraio, ma ha dovuto escludere 370mila anziani di età superiore a 65 anni nelle case di cura del Paese, proprio a causa dei dubbi in merito alla sicurezza del vaccino di AstraZeneca, il solo allora a disposizione del Paese. La decisione di Seul giunge dopo l'analisi di dati reali provenienti dal Regno Unito, da cui emergerebbe che i vaccini di AstraZeneca e quello di Pfizer sono entrambi efficaci per l'80 per cento nel ridurre le ospedalizzazioni di anziani di età superiore a 80 anni dopo la prima inoculazione. (segue) (Git)