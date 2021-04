Etiopia: vice ministra Sereni, libero accesso in Tigrè agli operatori umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pieno accesso degli operatori umanitari nella regione del Tigrè e una commissione d'inchiesta indipendente sui crimini contro l'umanità commessi dall'inizio del conflitto. L'Italia sposa la linea della fermezza lanciata dall'Ue e dagli Usa di Biden, ma in una cornice di dialogo con Addis Abeba. Perché le priorità sono la pace, la stabilità e l'unità dell'Etiopia e i legami restano stretti. Marina Sereni, vice ministra degli Esteri già nel governo Conte bis, fresca di delega alla Cooperazione, in una intervista ad "Avvenire" spiega che posizione ha l'Italia sul conflitto nel Tigrè dopo che lo stesso premier Abiy ha riconosciuto in Parlamento solo di recente la presenza di truppe eritree e le atrocità sui civili. "Vogliamo giocare un ruolo attivo e positivo. La situazione è allarmante, l'emergenza umanitaria molto seria. Si stanno deteriorando anche le condizioni di sicurezza e di stabilità in altre regioni del Paese. La comunità internazionale e l'Ue in particolare devono occuparsi di questa situazione attraverso tre richieste fondamentali ad Addis Abeba. Anzitutto l'accesso pieno degli aiuti umanitari. Nelle ultime settimane il governo etiope ha snellito le procedure d'ingresso delle organizzazioni, tuttavia ci sono ancora difficoltà per la durata dei visti e problemi di sicurezza". (segue) (Res)