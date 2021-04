Etiopia: vice ministra Sereni, libero accesso in Tigrè agli operatori umanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il secondo punto - continua - è la fuoriuscita delle truppe straniere, in particolare quelle eritree, dalla regione. Terzo, domandiamo una indagine indipendente sui crimini contro l'umanità registrati dall'inizio del conflitto a novembre e documentati da organizzazioni come Amnesty International e dalla stessa commissione per i diritti umani etiope. Per l'Italia è indispensabile un'inchiesta indipendente sui crimini che identifichi i veri responsabili". Sul versante umanitario e politico, "abbiamo già deliberato contributi urgenti alle popolazioni attraverso Unhcr/Acnur e Croce rossa. Stiamo aspettando che si concretizzi un volo umanitario con materiali sanitari organizzati con la Cri per l'aeroporto di Macallè. È importante ora proseguire il dialogo con il governo etiope, al quale chiediamo riforme e riconciliazione che consentano al Paese di esercitare un ruolo positivo nella regione, attraversata da grandi tensioni". "Lavoriamo insieme ai partner europei - conclude Sereni - e l'Ue ha mandato in missione in Etiopia il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto, il quale ha indicato la via del dialogo non conflittuale con Addis Abeba". (Res)