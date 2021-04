Georgia: ministro Finanze Machavariani rassegna le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze georgiano, Ivane Machavariani, ha rassegnato le dimissioni. Ad annunciarlo lo stesso Machavariani in un messaggio sui suoi profili social. Machavariani non ha indicato un motivo per le sue dimissioni, ma ha spiegato che intendeva dimettersi già alla fine dello scorso anno, specificando tuttavia che la decisione è stata rinviata di diversi mesi a causa delle importanti trattative con il Fondo monetario internazionale e del processo di approvazione del bilancio. “Vorrei annunciare la mia decisione di dimettermi da vice primo ministro e ministro delle Finanze. Devo dire che dopo quasi tre anni di lavoro come ministro delle Finanze, avevo intenzione di dimettermi alla fine dello scorso anno, ma a causa della procedura di approvazione del bilancio di crisi del 2021 e di importanti trattative con il Fondo monetario internazionale, ho deciso di aspettare diversi mesi”, ha scritto Machavariani. “È stato un onore per me e allo stesso tempo una grande responsabilità lavorare con il team politico del Sogno georgiano (partito di governo), con i leader del governo, con i miei colleghi del Consiglio dei ministri, con i membri del Parlamento", ha affermato Machavariani. (Rum)