Americhe: Covid, Ops avverte su rischio seconda ondata "più lunga"

- A causa della decisione di molti paesi della regione di non adottare misure sufficienti per prevenire ulteriori contagi da coronavirus, una nuova ondata "più lunga" di casi potrebbe scuotere il continente, ha avvertito l'Organizzazione panamericana della salute (Ops). "Lasciatemi essere chiara su questo: senza un'azione preventiva, la nostra regione potrebbe affrontare un'ondata di contagi ancora più lunga della precedente", ha affermato la direttrice dell'Ops, Carissa Etienne, nella conferenza settimanale sulla situazione epidemiologica della regione. Gli esperti dell'organismo hanno affermato che le misure di prevenzione adottate nei paesi, soprattutto nell'emisfero australe, sono state "insufficienti" e che "la principale causa di preoccupazione è il Brasile". "C'è un aumento dei casi in tutta la regione, anche in luoghi che sembravano aver contenuto o prevenuto focolai", ha detto Etienne sottolineando che paesi come il Paraguay, l'Uruguay e Cuba stanno vivendo focolai di maggiore portata quest'anno rispetto a quelli che hanno affrontato nel 2020. (segue) (Nys)