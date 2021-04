Cile: Covid, approvato alla Camera progetto su posticipo elezioni di aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità di uno spostamento delle elezioni era in discussione già da alcune settimane a fronte dell'incessante aumento dei contagi in tutto il paese. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 6.053 nuovi casi e 28 decessi, mentre i casi attivi nel paese sono 40.696. La situazione delle strutture sanitarie è al limite. I pazienti ricoverati in Unità di terapia intensiva (Uti) sono 2.683 (2.340 con respiratori meccanici), mentre i posti disponibili rimasti sono 139. Ad oggi in Cile, sono 995.538 i casi confermati di Covid-19 e 23.135 i decessi dovuti all'infezione. L'impatto della seconda ondata di contagi non è stato attenuato dalla massiccia campagna di vaccinazione portata avanti nel paese. Secondo dati ufficiali oltre il 35 per cento della popolazione inclusa nella campagna di vaccinazione contro il nuovo coronavirus ha ricevuto per lo meno una dose del vaccino contro il nuovo coronavirus. Si tratta ad oggi di 6.668.300 di persone sul totale di 15.200.840 prefissate inizialmente come obiettivo finale. (segue) (Abu)