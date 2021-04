Cile: Covid, approvato alla Camera progetto su posticipo elezioni di aprile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa era stata annunciata l'estensione della fase 1 della quarantena a tutta l'area metropolitana della capitale Santiago a partire da sabato 27 marzo. Oltre 16 milioni di cileni su un totale di quasi 19 sono entrati in questo modo a fase 1 della quarantena. La misura ha riguardato anche diversi distretti nelle regioni di Atacama, Coquimbo, Valparaiso, El Maule, Biobio e Araucania. Il ministro della Sanità, Enrique Paris, ha spiegato che la decisione è stata presa a partire dalla constatazione, nell'ultimo bollettino epidemiologico, che solo due delle 16 regioni del Cile hanno mostrato una discesa dei casi negli ultimi 14 giorni, oltre al fatto che l'indice di positività a livello nazionale ha raggiunto il 9,6 per cento e che il livello di occupazione delle unità di terapia intensiva ha raggiunto il 95 per cento. "Siamo preoccupati come governo ed è per questo che chiediamo ai cittadini cileni che condividano questa preoccupazione (...) dobbiamo proteggerci dall'espansione del virus", ha detto Paris. (Abu)