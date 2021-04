Tlc: Usa sostengono candidatura Bogdan-Martin a segretario generale Itu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti appoggiano la candidatura di Doreen Bogdan-Martin a segretario generale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu), l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di comunicazione e informazione. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota ufficiale. "Bogdan-Martin - ha detto il segretario di Stato Antony Blinken - è un'esperta di grande perizia e ampiamente ammirata in questioni di comunicazione globale. Ha prestato servizio presso l'Itu per 28 anni, anche in posizioni di leadership senior dal 2008. Attualmente è direttore del Telecommunication Development Bureau dell'Itu, dove guida gli sforzi per trasformare il panorama digitale globale per migliorare la connettività, colmare le lacune nelle infrastrutture, elevare voci dei giovani e rendere il futuro digitale più inclusivo e sostenibile per tutti". Qualora eletta, Bogdan-Martin sarebbe la prima donna a guidare l'agenzia, definita dalla diplomazia di Washington "un'organizzazione fondamentale per il futuro delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per chiudere i divari digitali".(Nys)