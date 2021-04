Argentina: 42 per cento della popolazione sotto la soglia di povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 42 per cento della popolazione in Argentina vive al di sotto della soglia di povertà, secondo dati ufficiali diffusi mercoledì dall'Istituto nazionale di statistica Indec. Si tratta di oltre 12 milioni di persone che vivono nei principali centri urbani del paese. Il dato segna un aumento di oltre un punto percentuale rispetto all'ultimo rilevamento di settembre, fissato al 40,9 per cento mentre è rimasto costante invece il livello di indigenza, fermo al 10,5 per cento dal semestre precedente. Ma è nella comparazione interannuale che emerge pienamente l'impatto della crisi accentuata dalla pandemia di coronavirus. Rispetto a marzo del 2020 il livello di povertà è aumentato infatti del 6,5 per cento mentre l'indigenza registra un incremento di 2,5 punti percentuali. L'inchiesta dell'Indec sulle condizioni di vita della popolazione misura il livello di povertà anche in termini di nuclei familiari. In questo senso la povertà ha raggiunto il 31,6 per cento delle famiglie argentine, mentre il 7,8 per cento di queste vive in condizioni di indigenza. (segue) (Abu)