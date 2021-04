Giappone: sondaggio Tankan, fiducia grande manifattura torna a livelli pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello di fiducia della grande manifattura del Giappone è migliorato per il terzo trimestre consecutivo a marzo, nonostante la pandemia di coronavirus, la carenza globale di semiconduttori e le tensioni geopolitiche. Lo attesta l'ultimo sondaggio Tankan della Banca del Giappone, pubblicato oggi, primo aprile. Il mese scorso l'indice della fiducia delle grandi aziende manifatturiere si è attestato a più 5: a dicembre l'indice aveva toccato meno 10 punti. L'ultimo dato riporta la fiducia della grande manifattura giapponese al livello di settembre 2019, prima della crisi pandemica globale. Il risultato è migliore delle previsioni degli economisti, anche considerato lo stato di emergenza pandemica in vigore sino alla fine del mese scorso a Tokyo e in altre prefetture del Paese, l'incendio che ha distrutto uno stabilimento per la produzione di microchip di Renesas e il blocco temporaneo del Canale di Suez. A dispetto di questi fattori, "l'output manifatturiero è tornato ai livelli pre-pandemia, e ciò si è riflesso nell'indice, che viene calcolato sottraendo la percentuale delle aziende che valutano negativamente la situazione economica a quella delle aziende con una visione ottimistica del quadro economico. (segue) (Git)