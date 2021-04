Giappone: sondaggio Tankan, fiducia grande manifattura torna a livelli pre-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione del Giappone si è mantenuto al 2,9 per cento nel mese di febbraio, invariato rispetto a gennaio. Lo ha certificato oggi, 30 marzo, l'Ente statistico del Giappone. Il tasso di disoccupazione è progressivamente aumentato in Giappone dal 2,4 per cento del 2019 al 2,8 per cento lo scorso anno, nel pieno della crisi pandemica globale. Il calo dell'occupazione ha interessato sinora soprattutto il lavoro non regolare e le attività frontali, come ristoranti e alberghi. La perdita di posti di lavoro è stata in parte attutita dalle politiche di tutela del lavoro e dei salari varate dal governo giapponese. A partire dal mese di maggio, il programma verrà parzialmente ridimensionato, arrivando a coprire il 90 per cento dei congedi retribuiti e della cassa integrazione, anziché l'attuale 100 per cento. Per far fronte alla pandemia, il Giappone ha aumentato la spesa fiscale del 72 per cento nel 2020. Takuya Hoshino, economista del Dai-ichi Life Research Institute, ha avvertito che una riduzione del sostegno pubblico a lavoratori, famiglie e imprese rischierebbe di causare "un crollo (dei redditi), ed è dunque necessario agire con cautela". (segue) (Git)