Giappone: sondaggio Tankan, fiducia grande manifattura torna a livelli pre-Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha rivolto un appello ai produttori di macchinari per la fabbricazione di microchip, affinché aiutino Renesas Electric Corp. a riprendere il prima possibile la produzione, dopo l'incendio che ha colpito uno dei principali stabilimenti dell'azienda il 19 marzo scorso. L'incendio allo stabilimento di Renesas di Hitachinaka, alla periferia di Tokyo, ha fatto crollare l'output dell'azienda, che da sola detiene il 35 per cento del mercato mondiale dei microcontrollori elettronici utilizzati nelle automobili. L'incidente aggrava ulteriormente la grave crisi di offerta che caratterizza il mercato globale dei semiconduttori. Il presidente di Renesas, Hidetoshi Shibata, ha avvertito questa settimana che l'impatto dell'incendio sul mercato globale rischia di essere dirompente. Per tentare di frenare le ricadute dell'incidente, e di tutelare la quota di mercato detenuta dal Giappone in un contesto di crescente competitività, il governo giapponese e il colosso giapponese dell'automotive Toyota si sono mobilitate a sostegno di Renesas. (segue) (Git)