Giappone: coronavirus, governo chiederà misure più stringenti a Osaka

- Il governo del Giappone ha individuato le prefetture di Osaka, Hyogo e Miyagi come aree che necessitano di misure di contenimento più stringenti contro la pandemia di Covid-19. La decisione si basa su una legge varata lo scorso febbraio, e sul consistente aumento dei casi di contagio registrati in quelle prefetture nelle ultime settimane. Tra le misure che dovranno essere adottate nelle aree interessate figurano una ulteriore limitazione degli orari di esercizio di ristoranti e locali notturni, e la possibilità di introdurre sanzioni per quanti non si atterranno a tali limitazioni. Ieri, 31 marzo, sono stati registrati a Osaka 599 nuovi casi di coronavirus, più dei 414 registrati a Tokyo. (Git)