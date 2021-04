Corea del Sud: coronavirus, ulteriore aumento dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato un ulteriore incremento dei contagi da coronavirus: nelle scorse 24 ore 551 tamponi effettuati nel Paese sono risultati positivi alla Covid-19. Dall'inizio della pandemia, la Corea del Sud ha diagnosticato in tutto 103.639 casi e 1.735 decessi. La campagna nazionale di vaccinazione contro la Covid-19 intrapresa nel Paese alla fine di febbraio subirà un rallentamento a causa di ritardi nella consegna dei vaccini al Paese. Lo scrive il quotidiano "Korea Herald", secondo cui le mancate consegne mettono a rischio l'obiettivo del governo di conseguire l'immunità di gregge entro il prossimo novembre. All'inizio di questa settimana le autorità sudcoreano hanno annunciato che la consegna programmata di una fornitura di vaccini di AstraZeneca è stata rinviata alla terza settimana di aprile. La consegna dei vaccini - 690mila dosi, sufficienti a immunizzare 345mila persone - era inizialmente prevista per la giornata di oggi, 31 marzo, nell'ambito dell'iniziativa mondiale Covax. La Corea del Sud ha accelerato la somministrazione del vaccino di AstraZeneca alle persone di età superiore a 65 anni, proprio mentre in Europa crescevano i dubbi in merito alla sicurezza del vaccino. Seul ha negoziato con AstraZeneca la fornitura di 7 milioni di dosi di vaccino tra i mesi di maggio e giugno prossimi. (segue) (Git)