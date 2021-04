Cina: Covid, case farmaceutiche Sinopharm e Sinovac pubblicano dati su efficacia vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende farmaceutiche cinesi Sinopharm e Sinovac hanno pubblicato nuovi dati in merito all'efficacia dei loro vaccini sperimentali contro la Covid-19, che indicano livelli di efficacia compatibili coi requisiti definiti dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo ha annunciato ieri, 31 marzo, il Gruppo consultivo strategico di esperti dell'Oms (Sage). L'organismo consultivo punta a pubblicare raccomandazioni scritte in merito ai vaccini dei due produttori cinesi entro la fine del mese di aprile, passo che richiede però l'iscrizione dei due farmaci alla lista per l'utilizzo di emergenza dell'Oms. (Cip)