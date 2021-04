Usa-Cina: rapporto annuale sui diritti umani condanna "genocidio" uiguri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono tornati a condannare il "genocidio" perpetrato ai danni della minoranza musulmana turcofona uigura nella regione cinese dello Xinjiang, in un rapporto annuale sui diritti umani pubblicato ieri, 31 marzo. Quella di ieri è la prima edizione dell'annuale rapporto pubblicata dall'amministrazione del presidente Usa Joe Biden. Gli Stati Uniti avevano equiparato per la prima volta il trattamento degli uiguri nello Xinjiang ad un "genocidio" durante gli ultimi giorni della precedente amministrazione, guidata dall'ex presidente Donald Trump. Il rapporto pubblicato ieri denuncia l'imprigionamento arbitrario e altre gravi privazioni delle libertà fisiche ai danni di oltre un milione di persone nello Xinjiang. Tra i crimini contestati dagli Stati Uniti figurano sterilizzazioni e aborti forzati, stupri e lavoro forzato: crimini che la Convenzione delle Nazioni Unite ascrive alla fattispecie del genocidio se perpetrati con l'intento di "distruggere, in parte o per intero, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso". (segue) (Nys)