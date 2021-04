Usa-Cina: rapporto annuale sui diritti umani condanna "genocidio" uiguri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblicazione del rapporto, e l'accusa di genocidio in particolare, è stata denunciata da Pechino come "una grande bugia che viola il diritto internazionale". La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, ha accusato gli Stati Uniti di "fabbricare una menzogna dopo l'altra, persino oltraggiose bugie come quelle relative a genocidi e lavoro forzato. Si tratta di accuse assurde". Pechino ha sempre difeso le politiche adottate nello Xinjiang, e in particolare i centri correttivi edificati in quella regione, come misure tese a combattere preventivamente il terrorismo e l'estremismo religioso tramite la formazione professionale. Secondo il rapporto pubblicato dal governo Usa, due milioni di persone nello Xinjiang sono sottoposte a programmi diurni di "rieducazione". (Nys)