Usa: Trump, il piano di Biden per le infrastrutture è un omaggio alla Cina (2)

- Biden presenterà oggi un nuovo piano da 2 mila miliardi di dollari per rilanciare l’economia nazionale attraverso fondi a pioggia per la realizzazione di infrastrutture, per la transizione verde e per l’occupazione. Il Piano americano per il lavoro, questo il nome deciso dalla Casa Bianca, sarà svelato nel dettaglio questa sera a Pittsburgh, in Pennsylvania, uno degli Stati più colpiti negli ultimi anni dalla crisi economica. Si tratta della prima parte di un pacchetto da 3 mila miliardi di dollari complessivi il cui secondo capitolo, dedicato in particolare a sanità, istruzione e servizi per l’infanzia, dovrebbe essere presentato il mese prossimo. L’amministrazione Biden ha già incassato il mese scorso l’approvazione da parte del Congresso di un piano di salvataggio economico da 1.900 miliardi di dollari che ha portato in dote aiuti per cittadini, imprese, enti locali e Stati in difficoltà a causa dell’emergenza pandemica. (segue) (Nys)