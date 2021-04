Usa: Trump, il piano di Biden per le infrastrutture è un omaggio alla Cina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, il mercato azionario ha aperto quest’oggi in rialzo in vista della presentazione del piano, con l’indice Dow Jones che ha guadagnato lo 0,27 per cento, lo S&P 500 lo 0,36 per cento e il Nasdaq Composite lo 0,66 per cento. Secondo l’amministrazione Biden, come riportato oggi dal “New York Times”, se approvato il nuovo pacchetto “porrebbe fine a decenni di stagnazione negli investimenti federali per la ricerca e le infrastrutture” e porterebbe gli investimenti pubblici in questo settore al livello più alto dagli anni Sessanta. L’amministrazione punta a vincere la resistenza che inevitabilmente incontrerà al Congresso attraverso la presentazione del disegno di legge come manovra correttiva di bilancio (il cosiddetto “procedimento di riconciliazione”), che consente l’aggiramento al Senato della soglia anti-ostruzionismo da 60 voti. In questo modo, il provvedimento potrebbe così passare alla camera alta del Congresso con la maggioranza semplice, ovvero con i 50 voti di tutti i senatori democratici più quello decisivo della vice presidente Kamala Harris. (Nys)