- "Ho chiesto alla Asl di procedere ad una inchiesta amministrativa" sul dottor Mariano Amici, il medico di Ardea contrario ai vaccini anti Covid. Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Non è compatibile con il sistema pubblico. Il medico in questione può dire quello che desidera ma non pagato dal sistema sanitario", conclude l'assessore.(Rer)