Usa-Ucraina: colloquio Blinken-Kuleba, riaffermato sostegno Washington a integrità territoriale

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota ufficiale. Blinken ha riaffermato “il sostegno degli Stati Uniti alla sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina di fronte alla continua aggressione russa nel Donbass e in Crimea”. Il capo della diplomazia di Washington ha espresso preoccupazione per la situazione della sicurezza nell'Ucraina orientale e ha offerto le condoglianze per la recente scomparsa di quattro militari ucraini. Blinken ha sottolineato l'importanza di promuovere lo stato di diritto e le riforme economiche per rafforzare le istituzioni democratiche dell'Ucraina e promuovere la sua integrazione euro-atlantica. Le parti hanno anche discusso gli sforzi per contrastare la pandemia di Covid-19 e per promuovere gli interessi condivisi nella lotta al cambiamento climatico.(Nys)