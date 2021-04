Americhe: Covid, Ops avverte su rischio seconda ondata "più lunga" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'anno l'Ops ha contato oltre 19,7 milioni di casi di Covid-19 e 472 mila decessi per malattia nel continente e si denuncia che in diversi paesi l'avanzata della pandemia sta "traboccando" gli ospedali. In due stati brasiliani, segnala l'Ops, il tasso di occupazione delle unità di terapia intensiva supera l'80 per cento, mentre in Giamaica i centri operano "al di sopra delle loro capacità". "La mortalità aumenta quando questo accade perché i pazienti hanno difficoltà a trovare le cure di cui hanno bisogno e gli operatori sanitari sono sovraccaricati", ha detto Etienne. La direttrice dell'Ops, ha invitato quindi tutti i paesi a stare in allerta. "l'inazione porta a più casi", ha detto. Etienne ha quindi ammesso che non ci sono vaccini sufficienti per contrastare gli attuali focolai della pandemia. "Quando arriveranno i vaccini, faremo in modo che vengano distribuiti il più rapidamente ed equamente possibile, ma ora non abbiamo abbastanza vaccini per fermare i focolai attivi", ha detto. (segue) (Nys)