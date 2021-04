Yemen: per inviato Usa Lenderking “incontri produttivi” durante missione in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Timothy Lenderking, è tornato dalla sua missione diplomatica in Arabia Saudita e Oman, dove ha tenuto “incontri produttivi” alti dirigenti dell'Oman, dell'Arabia Saudita e dello Yemen in coordinamento con l'inviato speciale delle Nazioni Unite, Martin Griffiths. Lo riferisce il dipartimento di Stato. “Lenderking e Griffiths continuano a lavorare fianco a fianco per contribuire a realizzare un cessate il fuoco, colloqui politici inclusivi e un accordo di pace duraturo che soddisfi le esigenze di tutti gli yemeniti”, spiega la relativa nota ufficiale. “Le discussioni dell'inviato speciale Lenderking si sono concentrate anche sugli sforzi per affrontare la crisi umanitaria ed economica nello Yemen. A tal fine, accogliamo con favore l'annuncio di ieri dell'Arabia Saudita di fornire oltre 422 milioni di dollari a sostegno dei prodotti relativi al carburante nel Paese”, conclude il comunicato.(Nys)