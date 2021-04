Usa: Biden, aumenteremo tasse su società non per fasce reddito basse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aumenterà le tasse per le società senza però andare a colpire i cittadini con redditi non elevati. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, presentando la prima parte di quello che la Casa Bianca ha denominato Piano americano per il lavoro, un pacchetto di investimenti da 2.000 miliardi di dollari volto a stimolare la ripresa delle infrastrutture e a creare nuove opportunità di impiego. "Nessuno che guadagna sotto i 400 mila dollari vedrà un aumento delle tasse federali", ha spiegato il presidente parlando a Pittsburgh, in Pennsylvania, uno degli Stati più colpiti negli ultimi anni dalla crisi economica.(Nys)