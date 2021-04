Brasile: coronavirus, autorità concedono autorizzazione vaccino Johnson&Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) ha concesso oggi l'autorizzazione all'uso emergenziale del vaccino anti-Covid-19 sviluppato dalla società farmaceutica statunitense Johnson&Johnson. La concessione della registrazione è stata annunciata dal relatore dell'analisi, Meiruze Freitas, al termine della discussione tra i tecnici Anvisa trasmessa dal vivo. "Gli specialisti Anvisa hanno valutato che il vaccino soddisfa le aspettative dell'agenzia in merito ai requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia", ha affermato. Secondo quanto disposto, il preparato può essere somministrato a persone di età superiore ai 18 anni, con o senza patologie pregresse. L'efficacia complessiva dimostrata dal vaccino nel processo di analisi è stata del 66,9 per cento. Se considerati invece i casi gravi più gravi della malattia, l'efficacia dimostrata è stata del 76,7 per cento dopo 14 giorni e dell'85,4 per cento dopo 28 giorni dalla somministrazione. A differenza di altri vaccini anti-Covid, quello J6J è efficace con una sola dose. (segue) (Brb)