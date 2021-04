Usa: covid, un cittadino su sei è già stato completamente vaccinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati Uniti circa un cittadino su sei ha ricevuto le dosi del vaccino anti-Covid necessarie per raggiungere la completa immunizzazione. Lo rilevano i dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), precisando che si tratta di quasi 55 milioni di persone, mentre circa il 29 per cento della popolazione - più di 97 milioni di cittadini Usa - ha ricevuto almeno la prima dose. Sono state somministrate 150.273.292 dosi totali, circa il 77 per cento delle 195.581.725 distribuite. Si tratta di circa 2,7 milioni di dosi segnalate in più rispetto alla rilevazione precedente, in linea con la media giornaliera su base settimanale.(Nys)