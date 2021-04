Brasile: autorità sanitaria blocca importazione 20 milioni di dosi vaccino Covaxin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha negato l'autorizzazione all'importazione di 20 milioni di dosi del vaccino anti-Covid denominato Covaxin, sviluppato dalla società farmaceutica indiana Bharat Biotech. La decisione arriva 24 ore dopo che l'Anvisa aveva negato anche la certificazione delle buone pratiche alla farmaceutica di Nuova Delhi. La richiesta per "l'autorizzazione eccezionale e temporanea per l'importazione e la distribuzione" del vaccino era stata presentata dal ministero della Salute lo scorso 22 marzo per cercare di trovare nuovi vaccini con l'idea di accelerare il programma nazionale di immunizzazione. Il governo aveva fatto leva sulla legge 14.124, nota come legge covid, che permette l'acquisto di vaccini da parte del governo, degli stati o dei municipi nel caso gli immunizzanti abbiano già incassato le autorizzazioni in un altro paese del mondo, come nel caso di Covaxin. Tuttavia è necessario che l'Anvisa valuti una documentazione per valutare la sicurezza e l'efficacia del vaccino. (segue) (Brb)