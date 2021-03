Usa: McConnell, piano Biden su infrastrutture può essere “cavallo di Troia” per più tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di stimolo economico per le infrastrutture da 2.000 miliardi di dollari che il presidente Usa, Joe Biden, si appresta a presentare potrebbe rivelarsi “un cavallo di Troia”. E’ quanto ha affermato il leader della minoranza repubblicana del Senato Usa, Mitch McConnell, dopo aver rivelato ai giornalisti di aver sentito personalmente il Capo dello Stato in merito al suddetto piano. "Mi ha chiamato ieri per questo", ha detto McConnell durante un punto stampa in un centro di formazione sanitaria a Erlanger, nel Kentucky. "Vediamo come si presenta questo pacchetto infrastrutturale", ha aggiunto. Rispondendo ai reporter che gli chiedevano se sosterrà l’iniziativa di Biden, McConnel ha affermato: "Se porterà enormi aumenti delle tasse e altri miliardi di debito nazionale, è improbabile”. Secondo il leader repubblicano, il pacchetto di stimolo “è come un cavallo di Troia”, nel senso che “si parla di infrastrutture, ma all'interno del cavallo di Troia ci sarà più denaro preso a prestito e massicci aumenti delle tasse su tutte le fasce produttive della nostra economia”. “In altre parole – ha concluso il senatore - vogliono ribaltare la riforma fiscale che abbiamo varato nel 2017”. (segue) (Nys)