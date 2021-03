Usa: Biden, con piano infrastrutture nostra economia forte e innovativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di stimolo economico per le infrastrutture da 2.000 miliardi di dollari sarà in grado di creare non solo milioni di posti di lavoro, ma anche l’economia più forte e innovativa al mondo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, presentando la prima prima parte del piano denominato “Build Back Better”, volto a stimolare la ripresa delle infrastrutture e a creare nuove opportunità di impiego. "Oggi – ha detto il capo dello Stato - propongo un piano che premia il lavoro, non solo la ricchezza, costruisce un'economia equa che dà a tutti la possibilità di aver successo”. Biden ha scelto di parlare al Carpenters Training Center di Pittsburgh, città storicamente legata al tessuto industriale e produttivo statunitense, dove lanciò la campagna elettorale che lo ha portato alla Casa Bianca. (Nys)