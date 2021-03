Usa: Biden chiede al Congresso sostegno bipartisan per piano infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato di aspettarsi un sostegno bipartisan da parte del Congresso per quello che la Casa Bianca ha denominato Piano americano per il lavoro, un pacchetto economico da 2.000 miliardi di dollari volto a stimolare la ripresa delle infrastrutture e a creare nuove opportunità di impiego. "Le divisioni del momento non ci dovrebbero impedire di fare le cose giuste per il futuro," ha detto l'inquilino della Casa Bianca presentando il progetto a Pittsburgh, in Pennsylvania, uno degli Stati più colpiti negli ultimi anni dalla crisi economica. (Nys)