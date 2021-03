Americhe: Covid, Ops avverte su rischio seconda ondata "più lunga" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la situazione in Brasile, che a marzo ha chiuso il mese peggiore della pandemia con 60 mila morti l'Ops sottolinea che l'attuale focolaio è il risultato di del deciso aumento della circolazione riscontrato nei periodi di natale e carnevale. "Vorrei sottolineare che durante questi due periodi l'attuazione delle misure di salute pubblica è stata insufficiente nella maggior parte del territorio brasiliano", ha affermato il dott. Sylvain Aldighieri, esperto dell'Ops. Secondo Aldighieri tale situazione ha comportato un ampliamento della trasmissione e una dispersione geografica del virus, tenendo conto anche che la circolazione della variante brasiliana P1 (Manaos) contribuisce all'aumento dei casi. Aldighieri ha affermato che questa variante sta già circolando anche in Argentina, Cile, Uruguay, Colombia, Paraguay, Panama, Venezuela, Guyana francese, Messico, Stati Uniti, Canada e nei territori dei Caraibi francesi e olandesi. (Nys)