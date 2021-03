Brasile: autorità sanitaria blocca importazione 20 milioni di dosi vaccino Covaxin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dirigente dell'Anvisa relatore del caso, Alex Machado Campos, ha affermato che da quanto l'ordine di importazione è stato ricevuto lo scorso 22 marzo l'agenzia ha chiesto al ministero di fornire ulteriori documenti necessari per valutare la richiesta. Documenti che non sono tuttavia stati forniti. Tra quelli mancanti figurano "la certificazione di rilascio dei lotti", "la licenza di importazione" e "la relazione tecnica dell'autorità che ha concesso l'uso emergenziale del vaccino". Nella sua votazione, il relatore ha espresso dubbi anche su altri punti oltre alla documentazione. "A giudicare dai dati presentati, c'è incertezza circa l'efficacia e la sicurezza del vaccino. Così, in modo preventivo, l'area tecnica di Anvisa identifica rischi e incertezze nell'uso del vaccino Covaxin nelle condizioni attuali", ha detto Alex Machado. (Brb)