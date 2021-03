Alitalia: mandato governo è negoziare con Ue piano per Ita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mandato del governo è negoziare con l’Ue un piano per la Newco Ita in grado di mantenersi da sola, di non pesare sulla collettività. Il piano deve essere ulteriormente affinato per raggiungere l'obiettivo. È questo il compito affidato ai ministeri dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Lo affermano fonti del Mise al termine dell’incontro che si è tenuto a palazzo Chigi, a margine del Consiglio dei ministri, tra i ministri Giancarlo Giorgetti, Daniele Franco ed Enrico Giovannini (Rin)