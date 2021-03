Covid: Fornaro (Leu), comprensibile imbarazzo Lega per continuità misure anti pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, afferma: "Possiamo anche comprendere l'imbarazzo della Lega di Salvini a votare le misure anti Covid-19 in assoluta continuità con il governo precedente. Salvini, poi - continua il parlamentare in una nota -, alzi lo sguardo dai social e guardi alle misure restrittive che stanno adottando Germania e Francia. Gli italiani hanno chiaro chi sta tutelando la loro salute e chi invece ogni giorno pare essere interessato solo a coltivare il consenso elettorale e a individuare nemici immaginari". (Com)