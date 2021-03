Famiglia: Di Maio, assegno unico primo importante risultato del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’introduzione dell’assegno unico da 250 euro per le famiglie con figli da 0 a 21 anni rappresenta un primo importante risultato del governo, fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle. Lo scrive su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. “Dal primo luglio lo Stato verserà un assegno unico alle famiglie, fino a 250 euro per ogni figlio a carico da 0 a 21 anni, a partire dal settimo mese di gravidanza, con una maggiorazione per il terzo figlio e per le persone con disabilità”, spiega il titolare della Farnesina. “Questo – prosegue - è un primo importante risultato del governo, proposto a più riprese dal Movimento 5 Stelle, che per la prima volta si rivolge anche ai lavoratori autonomi. Ciò che è sempre stato tra i nostri punti programmatici ora viene realizzato. Questo assegno ha l’obiettivo di incentivare la natalità e adesso bisogna dare seguito con ulteriori misure che aiutino le giovani coppie a poter progettare e costruire il proprio futuro. Il nostro Paese ha bisogno di dar vita a nuove generazioni e dobbiamo sostenere le nostre famiglie, dando loro la possibilità di avere figli. Deve essere una missione: una politica che guarda avanti sostenendo madri e padri. Come detto, si tratta solo di un primo passo, ma bisogna continuare verso questa direzione. La strada è tracciata e il MoVimento 5 Stelle c’è”.(Rin)