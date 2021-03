© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari che sono a contatto con chi ha bisogno di cure è una tutela necessaria per tutti i cittadini. La senatrice Ronzulli, e Forza Italia con lei, si è spesa in tal senso nella consapevolezza che va salvaguardata la salute della collettività". Lo dichiara il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia, Andrea Mandelli. (Rin)